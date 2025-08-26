DAX24.152 ±0,0%ESt505.387 +0,1%Top 10 Crypto15,87 +1,5%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.554 -0,6%Euro1,1598 -0,4%Öl67,03 -0,3%Gold3.379 -0,4%
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für CTS Eventim auf 115 Euro - 'Buy'

27.08.25 08:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
81,55 EUR -0,15 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für CTS Eventim von 120 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rückschlag nach den schwachen Quartalsergebnissen biete eine gute Einstiegschance, schrieb Gerhard Orgonas in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Ticket-Geschäft bleibe solide und der Kostendruck im Bereich Live Entertainment sei temporärer Natur./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 16:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu CTS Eventim

DatumRatingAnalyst
08:01CTS Eventim BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.08.2025CTS Eventim OutperformBernstein Research
22.08.2025CTS Eventim BuyDeutsche Bank AG
22.08.2025CTS Eventim BuyUBS AG
22.08.2025CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:01CTS Eventim BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.08.2025CTS Eventim OutperformBernstein Research
22.08.2025CTS Eventim BuyDeutsche Bank AG
22.08.2025CTS Eventim BuyUBS AG
22.08.2025CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.05.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
20.02.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
22.11.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
23.08.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
24.05.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.11.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.05.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
28.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
18.11.2021CTS Eventim ReduceBaader Bank

