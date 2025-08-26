DAX 24.054 -0,4%ESt50 5.387 +0,1%Top 10 Crypto 16,01 +2,3%Dow 45.489 +0,2%Nas 21.517 -0,1%Bitcoin 96.057 -0,1%Euro 1,1588 -0,5%Öl 67,44 +0,3%Gold 3.381 -0,4%
Netflix-Aktie etwas tiefer: Deutscher Erotik-Thriller erobert die Welt
Profil

CTS Eventim Aktie

Marktkap. 7,92 Mrd. EUR

KGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN wurde kopiert
WKN 547030

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0005470306

Symbol wurde kopiert
Symbol CEVMF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

CTS Eventim Buy

08:01 Uhr
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
81,15 EUR -0,25 EUR -0,31%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für CTS Eventim von 120 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rückschlag nach den schwachen Quartalsergebnissen biete eine gute Einstiegschance, schrieb Gerhard Orgonas in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Ticket-Geschäft bleibe solide und der Kostendruck im Bereich Live Entertainment sei temporärer Natur./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 16:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
81,40 €		 Abst. Kursziel*:
41,28%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
81,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,71%
Analyst Name:
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

08:01 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.08.25 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
22.08.25 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
22.08.25 CTS Eventim Buy UBS AG
22.08.25 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

