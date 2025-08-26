CTS Eventim Aktie
Marktkap. 7,92 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für CTS Eventim von 120 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rückschlag nach den schwachen Quartalsergebnissen biete eine gute Einstiegschance, schrieb Gerhard Orgonas in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Ticket-Geschäft bleibe solide und der Kostendruck im Bereich Live Entertainment sei temporärer Natur./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 16:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
115,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
81,40 €
|Abst. Kursziel*:
41,28%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
81,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,71%
|
Analyst Name:
Gerhard Orgonas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CTS Eventim
|08:01
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|22.08.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|22.08.25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|22.08.25
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
