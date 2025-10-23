DAX24.046 -0,4%Est505.646 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 +0,6%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.258 +1,6%Euro1,1599 -0,1%Öl65,77 +2,2%Gold4.121 +0,7%
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Auto1 auf 37 Euro - 'Buy'

23.10.25 11:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AUTO1
30,02 EUR -0,10 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AUTO1 von 32 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie bleibe zuversichtlich, dass der Online-Gebrauchtwagenhändler stärker als der Markt wachsen und robuste Volumina erreichen könne, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zum neuen Kursziel verwies sie auf den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET

Analysen zu AUTO1

DatumRatingAnalyst
10:36AUTO1 BuyDeutsche Bank AG
06.10.2025AUTO1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2025AUTO1 OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025AUTO1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2025AUTO1 OverweightJP Morgan Chase & Co.
