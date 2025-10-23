ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Auto1 auf 37 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AUTO1 von 32 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie bleibe zuversichtlich, dass der Online-Gebrauchtwagenhändler stärker als der Markt wachsen und robuste Volumina erreichen könne, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zum neuen Kursziel verwies sie auf den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET
Nachrichten zu AUTO1
Analysen zu AUTO1
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:36
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.2025
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.2025
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.2025
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.05.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.04.2025
|AUTO1 Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.02.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.05.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
