DAX24.752 -0,6%Est505.965 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 +0,3%Nas23.817 +0,9%Bitcoin75.321 +1,5%Euro1,1956 -0,7%Öl68,45 +1,1%Gold5.260 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y PUMA 696960 Infineon 623100 OHB 593612 Deutsche Telekom 555750 CSG Group A420X0 Novo Nordisk A3EU6F UnitedHealth 869561 ASML NV A1J4U4 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX gibt nach -- Wall Street uneins erwartet -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal -- BYD, OHB, Starbucks, Intel, Texas Instruments, NVIDIA, Corning, Micron im Fokus
Top News
Vorläufige Schätzungen: Smartphone-Markt wächst 2025 leicht - Apple vor Samsung Vorläufige Schätzungen: Smartphone-Markt wächst 2025 leicht - Apple vor Samsung
Micron Technology-Aktie auf Rekordkurs: Milliardeninvestition in neue Speicherchipfabrik treibt an Micron Technology-Aktie auf Rekordkurs: Milliardeninvestition in neue Speicherchipfabrik treibt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Cancom auf 33 Euro - 'Buy'

28.01.26 13:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
28,55 EUR -0,65 EUR -2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom (CANCOM SE) von 31 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Jahreszahlen am 12. Februar dürften zeigen, dass ein schwächeres deutsches Geschäft und Restrukturierungskosten in den ersten neun Monaten ihre Spuren bei Umsatz und Profitabilität hinterlassen hätten, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er gehe wie der IT-Dienstleister von einem zweiprozentigen Umsatzrückgang aus, während er beim operativen Ergebnis (Ebitda) einen geringeren Rückgang als das Unternehmen erwarte. Die von Konzernchef nach den ersten neun Monaten konstatierten Stabilisierungs- und Erholungssignale müssten sich bewahrheiten, damit Cancom die stark vom Schlussquartal abhängigen Jahresziele erreiche./gl/ck

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:55 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf CANCOM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu CANCOM SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
10:31CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
19.01.2026CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2026CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
06.01.2026CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
27.11.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:31CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
19.01.2026CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2026CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
06.01.2026CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
27.11.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.11.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.11.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
12.05.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.11.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
19.09.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CANCOM SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen