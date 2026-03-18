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ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Hellofresh auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 3,50 Euro

19.03.26 17:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HelloFresh
3,90 EUR 0,04 EUR 0,98%
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat HelloFresh von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 5,00 auf 3,50 Euro gekappt. Thomas Maul sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem "Kochbuch der Enttäuschungen", das der Kochboxenlieferant schreibe. Es sei relativ schwer prognostizierbar, wie schnell das Kerngeschäft auf ein stabiles Ergebnisniveau gebracht werden könne. Gleichzeitig sorge er sich zunehmend darum, ob im Fertiggerichte-Berichte nachhaltig profitables Wachstum möglich sei./rob/ck

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Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
10:21HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
08:21HelloFresh BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.03.2026HelloFresh Equal WeightBarclays Capital
18.03.2026HelloFresh BuyUBS AG
18.03.2026HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:21HelloFresh BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.03.2026HelloFresh BuyUBS AG
18.03.2026HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
09.03.2026HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
16.02.2026HelloFresh BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10:21HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026HelloFresh Equal WeightBarclays Capital
18.03.2026HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026HelloFresh Equal WeightBarclays Capital
04.03.2026HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.10.2024HelloFresh SellUBS AG
13.09.2024HelloFresh SellUBS AG
13.08.2024HelloFresh SellUBS AG
11.06.2024HelloFresh SellUBS AG
15.05.2024HelloFresh SellGoldman Sachs Group Inc.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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