ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Vonovia auf 42,30 Euro - 'Buy'

21.08.25 09:50 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
28,00 EUR -0,09 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia (Vonovia SE) von 42,90 auf 42,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator nahm am Mittwoch im Nachgang der jüngsten Quartalszahlen leichte Anpassungen an seinen Gewinnschätzungen vor. Die Immobilienaktie hält er für sehr attraktiv bewertet./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 20:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

