ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Fraport auf 'Hold' - Ziel 70 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach monatlichen Verkehrszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. An der Heimatbasis in Frankfurt habe sich das Wachstum des Verkehrsaufkommens im Juli verlangsamt, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht den Flughafenbetreiber aber weiter auf dem Weg zum unteren Ende der diesjährigen Zielspanne./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
