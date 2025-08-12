DAX24.220 +0,8%ESt505.378 +0,8%Top 10 Crypto16,72 +0,9%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.243 -0,7%Euro1,1729 +0,5%Öl65,90 -0,3%Gold3.362 +0,5%
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Fraport auf 'Hold' - Ziel 70 Euro

13.08.25 09:34 Uhr
Fraport AG
Aktien
Fraport AG
76,35 EUR 0,45 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen


NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach monatlichen Verkehrszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. An der Heimatbasis in Frankfurt habe sich das Wachstum des Verkehrsaufkommens im Juli verlangsamt, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht den Flughafenbetreiber aber weiter auf dem Weg zum unteren Ende der diesjährigen Zielspanne./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



