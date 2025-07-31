ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Pernod Ricard auf 'Buy' - Ziel 120 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Edward Mundy rechnet am Donnerstag mit einer positiven Kursreaktion auf die übertroffenen Ergebniserwartungen. Eine Menge Unsicherheit sei bereits eingepreist./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:09 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:09 / A.M.
