ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt PVA Tepla auf 'Hold' - Ziel 19 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA TePla nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Spezialist für Vakuum-Technologie und Messtechnik habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Constantin Hesse in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Umsatz und vor allem das operative Ergebnis hätten die Markterwartungen verfehlt. Auch der freie Barmittelzufluss sei schwach. Positiv sei indes eine Erholung des Auftragseingangs./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:49 / ET
Alle: Alle Empfehlungen