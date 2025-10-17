ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Volvo B auf 'Buy' - Ziel 350 Kronen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen belassen. Der bereinigte operative Gewinn sei besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick des Lkw-Herstellers auf 2026 sei durchwachsen./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 02:18 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 02:18 / A.M.
Nachrichten zu Volvo AB (B)
Analysen zu Volvo AB (B)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.09.2025
|Volvo AB (B) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.2025
|Volvo AB (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.02.2025
|Volvo AB (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.2025
|Volvo AB (B) Neutral
|UBS AG
|29.01.2025
|Volvo AB (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Volvo AB (B) Underperform
|Bernstein Research
|26.09.2025
|Volvo AB (B) Underperform
|Bernstein Research
|24.06.2025
|Volvo AB (B) Underperform
|Bernstein Research
|18.06.2025
|Volvo AB (B) Underperform
|Bernstein Research
|12.06.2025
|Volvo AB (B) Underperform
|Bernstein Research
