Volvo (B) Aktie

24,97 EUR -0,21 EUR -0,83 %
STU
276,90 SEK -0,20 SEK -0,07 %
STO
Marktkap. 51,23 Mrd. EUR

KGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

Goldman Sachs Group Inc.

Volvo AB (B) Neutral

10:16 Uhr
Volvo AB (B) Neutral
Volvo AB (B)
24,97 EUR -0,21 EUR -0,83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien von Volvo zwar von 297 auf 298 schwedischen Kronen aufgestockt, die Papiere aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analystin Daniela Costa liegt mit ihren operativen Ergebnisprognosen für 2025 und 2026 um bis zu 10 Prozent unter dem Konsens und sieht folglich kaum noch Potenzial für die Aktien der Schweden. Mit Blick auf die Auslieferungen in der europäischen Lkw-Branche bleibt sie in ihrer am Montag vorliegenden Analyse skeptisch in Richtung 2026. Die schwache US-Auftragslage dürfte noch länger bremsen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo (B) Neutral

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
298,00 SEK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
276,90 SEK		 Abst. Kursziel*:
7,62%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
276,90 SEK		 Abst. Kursziel aktuell:
7,62%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
294,67 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

10:16 Volvo (B) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.09.25 Volvo (B) Outperform RBC Capital Markets
27.08.25 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.25 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
20.08.25 Volvo (B) Buy UBS AG
