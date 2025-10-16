Volvo (B) Aktie
Marktkap. 48,88 Mrd. EURKGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen belassen. Die Marktschwankungen hemmten die Gewinnerholung im Lkw-Geschäft, schrieb Jose M Asumendi in einer Nachbetrachtung am Freitag zu den Quartalszahlen. Diese hätten die Erwartungen verfehlt. Mittelfristig sieht der Analyst Volvo aber in einer guten Position, um sowohl in den USA als auch in Europa höhere Gewinne zu erzielen./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:59 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Volvo (B) Overweight
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
330,00 SEK
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
268,20 SEK
|Abst. Kursziel*:
23,04%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
268,20 SEK
|Abst. Kursziel aktuell:
23,04%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
309,14 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volvo AB (B)
|19:21
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:11
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|11:21
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:16
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:21
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:11
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|11:21
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:16
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:21
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:11
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|11:21
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:16
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Volvo (B) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.25
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.02.25
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.25
|Volvo (B) Neutral
|UBS AG
|29.01.25
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets