DAX 23.831 -1,8%ESt50 5.607 -0,8%MSCI World 4.296 +0,1%Top 10 Crypto 14,33 -4,0%Nas 22.677 +0,5%Bitcoin 91.465 -1,0%Euro 1,1668 -0,2%Öl 61,22 +0,3%Gold 4.236 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit leichtem Rebound -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Prognosen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, HPE, Meta im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Continental-Aktie zieht an: Erwartungen bei Marge und Cashflow klar übertroffen Continental-Aktie zieht an: Erwartungen bei Marge und Cashflow klar übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Volvo (B) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Volvo (B) Aktien-Sparplan
22,55 EUR -1,60 EUR -6,63 %
STU
268,20 SEK +3,00 SEK +1,13 %
STO
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 48,88 Mrd. EUR

KGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855689

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN SE0000115446

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VOLVF

JP Morgan Chase & Co.

Volvo AB (B) Overweight

19:21 Uhr
Volvo AB (B) Overweight
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
22,55 EUR -1,60 EUR -6,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen belassen. Die Marktschwankungen hemmten die Gewinnerholung im Lkw-Geschäft, schrieb Jose M Asumendi in einer Nachbetrachtung am Freitag zu den Quartalszahlen. Diese hätten die Erwartungen verfehlt. Mittelfristig sieht der Analyst Volvo aber in einer guten Position, um sowohl in den USA als auch in Europa höhere Gewinne zu erzielen./rob/ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:59 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Overweight

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
330,00 SEK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
268,20 SEK		 Abst. Kursziel*:
23,04%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
268,20 SEK		 Abst. Kursziel aktuell:
23,04%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
309,14 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

19:21 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:11 Volvo (B) Outperform RBC Capital Markets
13:31 Volvo (B) Buy UBS AG
11:21 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:16 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Volvo AB (B)

dpa-afx US-Zölle & Co. Volvo-Aktie knickt ein: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer Volvo-Aktie knickt ein: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer
dpa-afx ROUNDUP: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer Volvo
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Volvo B auf 'Buy' - Ziel 350 Kronen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Volvo unter Druck - trübe Aussichten belasten
finanzen.net Ausblick: Volvo (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: Hätte sich eine Volvo (B)-Investition von vor einem Jahr bezahlt gemacht?
dpa-afx Aktien von TRATON, Daimler Truck & Co. tiefrot: Drohende Importzölle der USA belasten Lkw-Hersteller
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (B) von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Erste Schätzungen: Volvo (B) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
PR Newswire Changes to the Volvo Group Executive Board and Renault Trucks management team
PR Newswire New number of votes in AB Volvo
PR Newswire Volvo Group - the second quarter 2025
PR Newswire Volvo Group Receives EU Innovation Support for CarbonSmart Initiative
PR Newswire Volvo Construction Equipment acquires Swecon
PR Newswire Andrea Fuder, Chief Purchasing Officer at Volvo Group has tragically passed away
PR Newswire AB Volvo: The Foundation Assar Gabrielsson Prize recipients 2025 awarded
PR Newswire New number of votes in AB Volvo
RSS Feed
Volvo AB (B) zu myNews hinzufügen