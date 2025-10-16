JP Morgan Chase & Co.

Volvo AB (B) Overweight

11:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen belassen. Das Zahlenwerk des Lkw-Herstellers sei durchwachsen ausgefallen, was die aktuellen Unsicherheiten am Markt widerspiegele, schrieb Akshat Kacker in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Dabei habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) der Konsensschätzung weitgehend entsprochen./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 07:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 07:06 / BST

