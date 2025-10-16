Volvo (B) Aktie
Marktkap. 48,88 Mrd. EURKGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen belassen. Das Zahlenwerk des Lkw-Herstellers sei durchwachsen ausgefallen, was die aktuellen Unsicherheiten am Markt widerspiegele, schrieb Akshat Kacker in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Dabei habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) der Konsensschätzung weitgehend entsprochen./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 07:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 07:06 / BST
Zusammenfassung: Volvo (B) Overweight
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
330,00 SEK
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
268,20 SEK
|Abst. Kursziel*:
23,04%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
268,20 SEK
|Abst. Kursziel aktuell:
23,04%
|
Analyst Name:
Akshat Kacker
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
309,14 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volvo AB (B)
|11:21
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:16
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|09.10.25
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
