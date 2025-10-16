DAX 23.762 -2,1%ESt50 5.574 -1,4%MSCI World 4.280 -0,3%Top 10 Crypto 14,17 -5,0%Nas 22.563 -0,5%Bitcoin 89.308 -3,3%Euro 1,1697 +0,1%Öl 60,69 -0,5%Gold 4.335 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX klar unter 24.000-Punkte-Marke -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Standard Lithium, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Gold. Silber, HPE, Meta im Fokus
Top News
Sorgen um US-Kreditmarkt belasten: Kräftige Talfahrt lässt DAX unter 24.000-Punkte-Marke absacken Sorgen um US-Kreditmarkt belasten: Kräftige Talfahrt lässt DAX unter 24.000-Punkte-Marke absacken
BYD-Aktie in Rot: Rückrufaktion, Absatzschwäche und Gewinneinbruch im Fokus BYD-Aktie in Rot: Rückrufaktion, Absatzschwäche und Gewinneinbruch im Fokus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Volvo (B) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Volvo (B) Aktien-Sparplan
22,29 EUR -1,86 EUR -7,70 %
STU
268,20 SEK +3,00 SEK +1,13 %
STO
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 48,88 Mrd. EUR

KGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855689

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN SE0000115446

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VOLVF

JP Morgan Chase & Co.

Volvo AB (B) Overweight

11:21 Uhr
Volvo AB (B) Overweight
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
22,29 EUR -1,86 EUR -7,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen belassen. Das Zahlenwerk des Lkw-Herstellers sei durchwachsen ausgefallen, was die aktuellen Unsicherheiten am Markt widerspiegele, schrieb Akshat Kacker in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Dabei habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) der Konsensschätzung weitgehend entsprochen./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 07:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 07:06 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Overweight

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
330,00 SEK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
268,20 SEK		 Abst. Kursziel*:
23,04%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
268,20 SEK		 Abst. Kursziel aktuell:
23,04%
Analyst Name:
Akshat Kacker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
309,14 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

11:21 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:16 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.25 Volvo (B) Outperform RBC Capital Markets
14.10.25 Volvo (B) Buy UBS AG
09.10.25 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Volvo AB (B)

dpa-afx US-Zölle & Co. Volvo-Aktie knickt ein: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer Volvo-Aktie knickt ein: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Volvo unter Druck - trübe Aussichten belasten
finanzen.net Ausblick: Volvo (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: Hätte sich eine Volvo (B)-Investition von vor einem Jahr bezahlt gemacht?
dpa-afx Aktien von TRATON, Daimler Truck & Co. tiefrot: Drohende Importzölle der USA belasten Lkw-Hersteller
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (B) von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Erste Schätzungen: Volvo (B) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Volvo (B)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
PR Newswire Changes to the Volvo Group Executive Board and Renault Trucks management team
PR Newswire New number of votes in AB Volvo
PR Newswire Volvo Group - the second quarter 2025
PR Newswire Volvo Group Receives EU Innovation Support for CarbonSmart Initiative
PR Newswire Volvo Construction Equipment acquires Swecon
PR Newswire Andrea Fuder, Chief Purchasing Officer at Volvo Group has tragically passed away
PR Newswire AB Volvo: The Foundation Assar Gabrielsson Prize recipients 2025 awarded
PR Newswire New number of votes in AB Volvo
RSS Feed
Volvo AB (B) zu myNews hinzufügen