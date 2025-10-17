AKTIE IM FOKUS: Volvo unter Druck - trübe Aussichten belasten
Werte in diesem Artikel
STOCKHOLM (dpa-AFX) - Aktien von Volvo (Volvo AB (B)) haben am Freitag mit deutlichen Verlusten auf die jüngsten Zahlen reagiert. Zuletzt sanken sie um 6,5 Prozent. Der Wert beschleunigte damit den Trend fallender Kurse seit Ende August. Die Aktie ist von knapp 300 auf rund 250 Kronen gesunken und nimmt damit wieder Kurs auf das bisherige Jahrestief aus dem April bei rund 230 Kronen.
Die Analysten von RBC sprachen von einem durchwachsenen Bericht zum dritten Quartal. Der bereinigte operative Gewinn (Ebit) sei zwar besser als erwartet ausgefallen. Überschattet werde dies aber von dem vorsichtigen Ausblick auf das kommende Jahr. Die Auftragseingänge seien zudem schwächer als erwartet ausgefallen und auch die Marge habe enttäuscht. Außerhalb des LKW-Bereichs gestalte sich das Geschäft unterdessen solide./mf/jha/
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Volvo AB (B)
Analysen zu Volvo AB (B)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:21
|Volvo AB (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:16
|Volvo AB (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|Volvo AB (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.2025
|Volvo AB (B) Buy
|UBS AG
|09.10.2025
|Volvo AB (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
