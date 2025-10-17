DAX23.779 -2,0%Est505.578 -1,3%MSCI World4.281 -0,3%Top 10 Crypto14,20 -4,9%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.194 -2,4%Euro1,1701 +0,1%Öl60,45 -0,9%Gold4.338 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Amazon 906866 Tesla A1CX3T AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Märkte unter Druck -- Conti übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Essilor-Luxottica im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
TKMS-Aktie kommt: Was Anleger und thyssenkrupp-Aktionäre vor dem Börsengang der Marine-Tochter wissen müssen TKMS-Aktie kommt: Was Anleger und thyssenkrupp-Aktionäre vor dem Börsengang der Marine-Tochter wissen müssen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!

AKTIE IM FOKUS: Volvo unter Druck - trübe Aussichten belasten

17.10.25 10:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Volvo AB (B)
22,50 EUR -1,75 EUR -7,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Aktien von Volvo (Volvo AB (B)) haben am Freitag mit deutlichen Verlusten auf die jüngsten Zahlen reagiert. Zuletzt sanken sie um 6,5 Prozent. Der Wert beschleunigte damit den Trend fallender Kurse seit Ende August. Die Aktie ist von knapp 300 auf rund 250 Kronen gesunken und nimmt damit wieder Kurs auf das bisherige Jahrestief aus dem April bei rund 230 Kronen.

Wer­bung

Die Analysten von RBC sprachen von einem durchwachsenen Bericht zum dritten Quartal. Der bereinigte operative Gewinn (Ebit) sei zwar besser als erwartet ausgefallen. Überschattet werde dies aber von dem vorsichtigen Ausblick auf das kommende Jahr. Die Auftragseingänge seien zudem schwächer als erwartet ausgefallen und auch die Marge habe enttäuscht. Außerhalb des LKW-Bereichs gestalte sich das Geschäft unterdessen solide./mf/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volvo (B)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volvo (B)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Volvo AB (B)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Volvo AB (B)

DatumRatingAnalyst
11:21Volvo AB (B) OverweightJP Morgan Chase & Co.
11:16Volvo AB (B) BuyJefferies & Company Inc.
14.10.2025Volvo AB (B) OutperformRBC Capital Markets
14.10.2025Volvo AB (B) BuyUBS AG
09.10.2025Volvo AB (B) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11:21Volvo AB (B) OverweightJP Morgan Chase & Co.
11:16Volvo AB (B) BuyJefferies & Company Inc.
14.10.2025Volvo AB (B) OutperformRBC Capital Markets
14.10.2025Volvo AB (B) BuyUBS AG
09.10.2025Volvo AB (B) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.09.2025Volvo AB (B) NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.03.2025Volvo AB (B) Sector PerformRBC Capital Markets
07.02.2025Volvo AB (B) Sector PerformRBC Capital Markets
30.01.2025Volvo AB (B) NeutralUBS AG
29.01.2025Volvo AB (B) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Volvo AB (B) UnderperformBernstein Research
26.09.2025Volvo AB (B) UnderperformBernstein Research
24.06.2025Volvo AB (B) UnderperformBernstein Research
18.06.2025Volvo AB (B) UnderperformBernstein Research
12.06.2025Volvo AB (B) UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volvo AB (B) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen