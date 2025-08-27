ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Cancom auf 'Buy' - Ziel runter auf 29 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Cancom (CANCOM SE) zwar von 30 auf 29 Euro gesenkt, die Papiere des IT-Dienstleisters aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach der langen unterdurchschnittlichen Entwicklung der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Investitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. Bei Cancom sehen sie die jüngste Zielrevision als Wendepunkt und erwarten im zweiten Halbjahr positive Signale, gerade dank einer Erholung der Ausgaben der öffentlichen Hand./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 13:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ET
