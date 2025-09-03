CANCOM-Aktie profitiert: Aktienrückkauf beschlossen - bis zu zehn Prozent des Grundkapitals
CANCOM hat einen Aktienrückkauf von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals beschlossen.
Vom 22. September bis längstens 18. September 2026 sollen bis zu knapp 3,2 Millionen Aktien über die Börse erworben werden, wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Die Aktien könnten zu allen rechtlich zulässigen Zwecken verwendet werden. Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die CANCOM-Aktie zeitweise 2,6 Prozent höher bei 23,65 Euro.
MÜNCHEN (dpa-AFX)
