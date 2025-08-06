ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Evonik auf 'Hold' - Ziel runter auf 17,50 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Evonik von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 18,80 auf 17,50 Euro gesenkt. Der Bewertungsrückstand des Spezialchemiekonzerns zu den wichtigsten Wettbewerbern habe sich auf rund 20 Prozent vergrößert, begründete Chris Counihan sein neues Anlagevotum in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel rechtfertigte er mit seiner reduzierten Ergebnisprognose (Ebitda) für 2025 nach den Halbjahreszahlen von Evonik./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 12:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Evonik
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Evonik
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Evonik AG
Analysen zu Evonik AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:06
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.2025
|Evonik Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.2025
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|Evonik Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2025
|Evonik Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.2025
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|Evonik Buy
|Warburg Research
|01.08.2025
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.2025
|Evonik Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:06
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|Evonik Neutral
|UBS AG
|07.07.2025
|Evonik Neutral
|UBS AG
|05.06.2025
|Evonik Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.2025
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.2025
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.2025
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.2025
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Evonik AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen