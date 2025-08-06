DAX23.956 +0,1%ESt505.281 +0,3%Top 10 Crypto15,58 +1,1%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.368 -0,3%Euro1,1680 +0,2%Öl67,37 +0,6%Gold3.396 +0,8%
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Evonik auf 'Hold' - Ziel runter auf 17,50 Euro

07.08.25 09:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Evonik AG
16,69 EUR 0,15 EUR 0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Evonik von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 18,80 auf 17,50 Euro gesenkt. Der Bewertungsrückstand des Spezialchemiekonzerns zu den wichtigsten Wettbewerbern habe sich auf rund 20 Prozent vergrößert, begründete Chris Counihan sein neues Anlagevotum in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel rechtfertigte er mit seiner reduzierten Ergebnisprognose (Ebitda) für 2025 nach den Halbjahreszahlen von Evonik./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 12:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

