DAX 23.642 +1,2%ESt50 5.452 +1,5%Top 10 Crypto 16,47 +0,9%Dow 46.176 +0,3%Nas 22.523 +1,2%Bitcoin 99.720 +1,3%Euro 1,1787 -0,3%Öl 67,48 -0,6%Gold 3.640 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T SAP 716460 Continental 543900 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Intel 855681 PUMA 696960 BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 thyssenkrupp 750000 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: Dow fester -- DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
EssilorLuxottica bringt mit Meta neue KI-Brillen heraus. Was wurde präsentiert? EssilorLuxottica bringt mit Meta neue KI-Brillen heraus. Was wurde präsentiert?
BYD-Aktie: Tesla-Konkurrent setzt auf Europa - Alle Modelle bis 2028 lokal produziert BYD-Aktie: Tesla-Konkurrent setzt auf Europa - Alle Modelle bis 2028 lokal produziert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Evonik Aktie

Kaufen
Verkaufen
Evonik Aktien-Sparplan
15,49 EUR -0,38 EUR -2,39 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 7,38 Mrd. EUR

KGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN EVNK01

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000EVNK013

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EVKIF

Jefferies & Company Inc.

Evonik Hold

15:46 Uhr
Evonik Hold
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
15,49 EUR -0,38 EUR -2,39%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik nach der Ankündigung des Weggangs von Finanzvorständin Maike Schuh auf "Hold" mit einem Kursziel von 16,40 Euro belassen. Dies scheine ein plötzlicher Rücktritt zu sein, schrieb Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unterdessen erscheinen dem Analysten die Geschäftsziele des Spezialchemiekonzerns für 2025 und 2027 unter den aktuellen Umständen zunehmend schwieriger erreichbar, was die Aktie belasten dürfte./rob/edh/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Evonik Hold

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
16,40 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
15,84 €		 Abst. Kursziel*:
3,54%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
15,49 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,87%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

15:46 Evonik Hold Jefferies & Company Inc.
16.09.25 Evonik Hold Jefferies & Company Inc.
15.09.25 Evonik Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.25 Evonik Neutral UBS AG
11.09.25 Evonik Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu PUMA SE

dpa-afx Pinault-Pläne PUMA-Aktie schwach - Analysten dämpfen Übernahmefantasie PUMA-Aktie schwach - Analysten dämpfen Übernahmefantasie
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags mit Gewinnen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Puma auf 'Hold' - Ziel 20 Euro
finanzen.net PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen
finanzen.net PUMA SE Aktie News: Anleger schicken PUMA SE am Vormittag ins Minus
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen
dpa-afx PUMA-Aktie setzt Rally wegen Übernahmespekulationen fort
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Puma-Rally wegen Übernahmespekulationen geht weiter
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Wenig verändert vor Fed-Entscheidung - Puma schießen nach oben
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Business Times Europe: Shares close flat ahead of Fed decision, Puma jumps
EQS Group EQS-DD: PUMA SE: Maria Valdes, buy
EQS Group EQS-DD: PUMA SE: Andreas Hubert, buy
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
PUMA SE zu myNews hinzufügen