Evonik Aktie
Marktkap. 7,38 Mrd. EURKGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik nach der Ankündigung des Weggangs von Finanzvorständin Maike Schuh auf "Hold" mit einem Kursziel von 16,40 Euro belassen. Dies scheine ein plötzlicher Rücktritt zu sein, schrieb Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unterdessen erscheinen dem Analysten die Geschäftsziele des Spezialchemiekonzerns für 2025 und 2027 unter den aktuellen Umständen zunehmend schwieriger erreichbar, was die Aktie belasten dürfte./rob/edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Evonik Hold
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
16,40 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
15,84 €
|Abst. Kursziel*:
3,54%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
15,49 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,87%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Evonik AG
|15:46
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|Evonik Neutral
|UBS AG
|11.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:46
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|Evonik Neutral
|UBS AG
|11.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Evonik Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Evonik Buy
|Warburg Research
|01.08.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15:46
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|Evonik Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Evonik Hold
|Warburg Research