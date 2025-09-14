Evonik Aktie
Marktkap. 7,41 Mrd. EURKGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Evonik auf "Neutral" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Geoff Haire beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit der Positionierung von US-Investoren im Chemiesektor. Im Mittelpunkt stünden Ertragsrisiken für das Geschäftsjahr 2025 und mögliche Treiber für eine Ertragserholung im kommenden Geschäftsjahr. Die Anleger schienen an der Fähigkeit der Branche zu zweifeln, 2026 einen Umsatzanstieg und ein prozentual zweistelliges Ertragswachstum zu erzielen./tih/gl
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
16,04 €
|Abst. Kursziel*:
5,99%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
15,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,45%
|
Analyst Name:
Geoff Haire
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
