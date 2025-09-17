DAX23.616 +1,1%ESt505.421 +1,0%Top 10 Crypto16,32 ±-0,0%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin98.989 +0,5%Euro1,1828 +0,1%Öl67,63 -0,4%Gold3.656 -0,1%
Fokus auf Aktienkurs

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank steigt am Vormittag

18.09.25 09:30 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank steigt am Vormittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 31,03 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 31,03 EUR. Bei 31,13 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 31,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 213.038 Deutsche Bank-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,21 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Bei einem Wert von 14,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 52,04 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,00 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 31,09 EUR.

Am 24.07.2025 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von -0,28 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 15,03 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

