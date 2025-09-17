DAX23.594 +1,0%ESt505.440 +1,3%Top 10 Crypto16,45 +0,8%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.495 +1,0%Euro1,1792 -0,2%Öl68,00 +0,1%Gold3.660 ±0,0%
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Evonik auf 'Hold' - Ziel 16,40 Euro

18.09.25 15:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Evonik AG
15,60 EUR -0,32 EUR -2,01%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik nach der Ankündigung des Weggangs von Finanzvorständin Maike Schuh auf "Hold" mit einem Kursziel von 16,40 Euro belassen. Dies scheine ein plötzlicher Rücktritt zu sein, schrieb Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unterdessen erscheinen dem Analysten die Geschäftsziele des Spezialchemiekonzerns für 2025 und 2027 unter den aktuellen Umständen zunehmend schwieriger erreichbar, was die Aktie belasten dürfte./rob/edh/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu Evonik AG

DatumRatingAnalyst
16.09.2025Evonik HoldJefferies & Company Inc.
15.09.2025Evonik HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Evonik NeutralUBS AG
11.09.2025Evonik OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Evonik HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.09.2025Evonik OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Evonik BuyDeutsche Bank AG
01.08.2025Evonik KaufenDZ BANK
01.08.2025Evonik BuyWarburg Research
01.08.2025Evonik OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Evonik HoldJefferies & Company Inc.
15.09.2025Evonik HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Evonik NeutralUBS AG
12.08.2025Evonik HoldWarburg Research
07.08.2025Evonik HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
18.06.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
22.05.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
14.04.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.

