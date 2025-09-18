DAX23.572 -0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,50 +1,6%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.622 +0,8%Euro1,1770 -0,4%Öl67,90 +0,2%Gold3.770 +0,2%
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Evonik auf 'Hold' - Ziel 16 Euro

24.09.25 09:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Evonik AG
15,17 EUR -0,30 EUR -1,94%
Charts|News|Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Evonik von 22 auf 16 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analystin Virginie Boucher-Ferte schraubte ihre Ergebnisschätzungen für den Chemiekonzern ab dem zweiten Halbjahr 2025 nach neuerlicher Prüfung deutlich nach unten. Sie begründet dies in ihrer am Mittwoch vorliegenden Neubewertung mit zyklischem und strukturellem Gegenwind, sowie einer gewissen Normalisierung in Bereichen, die in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich stark performt hätten./ag/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu Evonik AG

DatumRatingAnalyst
09:21Evonik HoldDeutsche Bank AG
18.09.2025Evonik HoldJefferies & Company Inc.
16.09.2025Evonik HoldJefferies & Company Inc.
15.09.2025Evonik HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Evonik NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.09.2025Evonik OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Evonik BuyDeutsche Bank AG
01.08.2025Evonik KaufenDZ BANK
01.08.2025Evonik BuyWarburg Research
01.08.2025Evonik OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:21Evonik HoldDeutsche Bank AG
18.09.2025Evonik HoldJefferies & Company Inc.
16.09.2025Evonik HoldJefferies & Company Inc.
15.09.2025Evonik HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Evonik NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
18.06.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
22.05.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
14.04.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.

