DAX24.561 -0,6%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,79 +0,7%Nas23.225 +1,2%Bitcoin77.009 +0,6%Euro1,1689 ±0,0%Öl65,18 -0,2%Gold4.834 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Netflix 552484 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Zölle gegen Europa zurückgezogen: Asiens Börsen mehrheitlich fester -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- VW im Fokus
Top News
XRP-Prognose 2026: Finanzexperte sieht fehlende Katalysatoren als größtes Risiko XRP-Prognose 2026: Finanzexperte sieht fehlende Katalysatoren als größtes Risiko
VW-Aktie klettert: Automobile-Sparte übertrifft Prognose bei Cashflow und Liquidität deutlich VW-Aktie klettert: Automobile-Sparte übertrifft Prognose bei Cashflow und Liquidität deutlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Deutsche Börse auf 'Overweight' - Ziel 298 Euro

22.01.26 07:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
213,90 EUR 4,40 EUR 2,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach der geplanten Übernahme der Fondsplattform Allfunds mit einem Kursziel von 298 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni rechnet mit einem prozentual hohen einstelligen Gewinnbeitrag durch die Fondsplattform, wie er am Mittwochabend schrieb./rob/ag/zb

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 23:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
08:01Deutsche Börse OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.01.2026Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
20.01.2026Deutsche Börse NeutralGoldman Sachs Group Inc.
16.01.2026Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
14.01.2026Deutsche Börse NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01Deutsche Börse OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.01.2026Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
06.01.2026Deutsche Börse OverweightBarclays Capital
11.12.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
11.12.2025Deutsche Börse OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Deutsche Börse NeutralGoldman Sachs Group Inc.
16.01.2026Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
14.01.2026Deutsche Börse NeutralUBS AG
06.01.2026Deutsche Börse NeutralUBS AG
11.12.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Börse AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen