ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Sanofi auf 'Overweight' - Neues Ziel 105 Euro

08.08.25 10:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sanofi S.A.
81,09 EUR -0,29 EUR -0,36%
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Sanofi von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 110 auf 105 Euro gesenkt. Da Sanofi trotz einer bis 2030 erwarteten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5 Prozent beim Umsatz und 7 Prozent beim Gewinn (EPS) mit einem Abschlag von 20 Prozent zum Pharmasektor gehandelt werde, betrachte er das aktuelle Kursniveau als guten Einstiegspunkt, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ergebnisse von Phase-III-Studien böten im zweiten Halbjahr das Potenzial, das Vertrauen wiederherzustellen./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 22:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu Sanofi S.A.

DatumRatingAnalyst
08:21Sanofi OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Sanofi HoldDeutsche Bank AG
04.08.2025Sanofi BuyUBS AG
04.08.2025Sanofi OutperformBernstein Research
01.08.2025Sanofi OutperformBernstein Research
08:21Sanofi OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Sanofi BuyUBS AG
04.08.2025Sanofi OutperformBernstein Research
01.08.2025Sanofi OutperformBernstein Research
31.07.2025Sanofi KaufenDZ BANK
05.08.2025Sanofi HoldDeutsche Bank AG
23.07.2025Sanofi HoldDeutsche Bank AG
17.07.2025Sanofi NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Sanofi HoldDeutsche Bank AG
03.07.2025Sanofi NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.12.2024Sanofi SellDeutsche Bank AG
17.12.2024Sanofi SellDeutsche Bank AG
06.12.2024Sanofi SellDeutsche Bank AG
03.12.2024Sanofi SellDeutsche Bank AG
28.10.2024Sanofi SellDeutsche Bank AG

