ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Scout24 auf 142 Euro - 'Overweight'

08.08.25 09:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
116,60 EUR 0,50 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 nach Zahlen zum zweiten Quartal von 140 auf 142 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Betreiber von Internet-Plattformen habe ein weiteres starkes Quartal hinter sich, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Telefonkonferenz des Managements habe einen zuversichtlichen Tenor gehabt./rob/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 19:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Nachrichten zu Scout24

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
08:41Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01Scout24 OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
