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ANALYSE-FLASH: MWB Research senkt Hellofresh auf 'Hold' und Ziel auf 4,10 Euro

19.03.26 14:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HelloFresh
3,92 EUR 0,06 EUR 1,55%
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HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für HelloFresh von 7,00 auf 4,10 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die vorab veröffentlichten Jahreszahlen des Kochboxenversenders hätten durchwachsene Signale ausgesandt, schrieb Alexander Zienkowicz am Donnerstag. Seine deutlich reduzierten Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 reflektierten den trüben Ausblick auf das laufende Jahr sowie eine flachere Wachstumskurve für Umsatz und Ergebnis über 2026 hinaus./edh/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Analysen zu HelloFresh

DatumRatingAnalyst
10:21HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
08:21HelloFresh BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.03.2026HelloFresh Equal WeightBarclays Capital
18.03.2026HelloFresh BuyUBS AG
18.03.2026HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:21HelloFresh BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.03.2026HelloFresh BuyUBS AG
18.03.2026HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
09.03.2026HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
16.02.2026HelloFresh BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10:21HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026HelloFresh Equal WeightBarclays Capital
18.03.2026HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026HelloFresh Equal WeightBarclays Capital
04.03.2026HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.10.2024HelloFresh SellUBS AG
13.09.2024HelloFresh SellUBS AG
13.08.2024HelloFresh SellUBS AG
11.06.2024HelloFresh SellUBS AG
15.05.2024HelloFresh SellGoldman Sachs Group Inc.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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