ANALYSE-FLASH: RBC belässt Eon auf 'Sector Perform' - Ziel 14 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon (EON SE) nach Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Resultate des Energiekonzerns hätten in etwa die Erwartungen erfüllt und die Zielsetzungen seien bestätigt worden, schrieb Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Bezug auf die nächste Regulierungsperiode rechne Eon mit neuen Papieren im vierten Quartal, woraufhin es Anfang 2026 möglicherweise eine Aktualisierung des Investitionsplans geben solle./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:40 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu E.ON SE
Analysen zu E.ON SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:46
|EON SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|EON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|EON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|EON SE Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.2025
|EON SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|EON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.2025
|EON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.2025
|EON SE Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.2025
|EON SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.06.2025
|EON SE Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:46
|EON SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|EON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|EON SE Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.2025
|EON SE Neutral
|UBS AG
|24.07.2025
|EON SE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.06.2024
|EON SE Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.2023
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
|09.01.2023
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
|20.09.2021
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
|11.05.2021
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für E.ON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen