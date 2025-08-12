DAX24.218 +0,8%ESt505.382 +0,9%Top 10 Crypto16,84 +1,6%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.974 ±0,0%Euro1,1713 +0,3%Öl65,72 -0,6%Gold3.362 +0,5%
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Tui auf 'Neutral' - Ziel 8 Euro

13.08.25 13:04 Uhr
TUI AG
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für TUI nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Der Reisekonzern habe beim Umsatz die Erwartungen in etwa erfüllt, schrieb Cristian Nedelcu in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das operative Ergebnis (Ebit) habe positiv überrascht./rob/la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 05:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

