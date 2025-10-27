DAX24.272 +0,1%Est505.691 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +6,2%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.923 +0,5%Euro1,1633 ±0,0%Öl65,37 -0,5%Gold4.042 -0,9%
ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Porsche AG auf 'Hold' - Ziel 41 Euro

27.10.25 09:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
48,32 EUR 2,43 EUR 5,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Porsche AG (Porsche vz) mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Wie erwartet hätten außerordentliche Aufwendungen die jüngsten Quartalszahlen dominiert, schrieb Fabio Hölscher am Montag im Rückblick auf den Zwischenbericht des Sportwagenbauers. Kurzfristig blieben die Schwaben in einer Übergangsphase./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
09:31Porsche vz HoldWarburg Research
08:26Porsche vz Market-PerformBernstein Research
08:01Porsche vz HoldJefferies & Company Inc.
25.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
