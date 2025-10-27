ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Porsche AG auf 'Hold' - Ziel 41 Euro
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Porsche AG (Porsche vz) mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Wie erwartet hätten außerordentliche Aufwendungen die jüngsten Quartalszahlen dominiert, schrieb Fabio Hölscher am Montag im Rückblick auf den Zwischenbericht des Sportwagenbauers. Kurzfristig blieben die Schwaben in einer Übergangsphase./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:31
|Porsche vz Hold
|Warburg Research
|08:26
|Porsche vz Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Porsche vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|Porsche vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|Porsche vz Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.2025
|Porsche Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.05.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|25.04.2025
|Porsche Underweight
|Morgan Stanley
