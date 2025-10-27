ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Porsche AG auf 'Hold' - Ziel 41 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Porsche AG (Porsche vz) mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Wie erwartet hätten außerordentliche Aufwendungen die jüngsten Quartalszahlen dominiert, schrieb Fabio Hölscher am Montag im Rückblick auf den Zwischenbericht des Sportwagenbauers. Kurzfristig blieben die Schwaben in einer Übergangsphase./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:15

