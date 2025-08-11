DAX23.952 -0,5%ESt505.313 -0,4%Top 10 Crypto16,40 ±0,0%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.048 -0,2%Euro1,1605 -0,1%Öl66,54 -0,3%Gold3.344 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 Apple 865985 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Pause im Zollstreit: DAX leichter -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- Canopy Growth, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank, Plug Power, Bitcoin im Fokus
Top News
Hannover Rück-Aktie dennoch schwächer: Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet Hannover Rück-Aktie dennoch schwächer: Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

ANALYSE: Jefferies traut Sartorius mehr zu - Stämme könnten Bedeutung gewinnen

12.08.25 13:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG Vz.
189,70 EUR 4,85 EUR 2,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sartorius Stedim Biotech
172,50 EUR 3,80 EUR 2,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Aus Sicht des Analysehauses Jefferies lohnt sich wegen guter Aussichten derzeit ein Investment in den Sartorius (Sartorius vz)-Konzern gleich auf mehrfache Weise. James Vane-Tempest stuft in einer Studie die im DAX notierten Vorzugsaktien auf "Kaufen" hoch und passte seine Empfehlung an die bereits positive Einschätzung für die Tochter Sartorius Stedim (Sartorius Stedim Biotech) Biotech an. Bei beiden werde nur unterdurchschnittliches Wachstum eingepreist, hieß es zur Begründung. Angesichts der Konzernprognosen sieht er aber noch Luft nach oben. Zugleich geht er davon aus, dass auch der Handel mit den Stammaktien von Sartorius ab 2028 an Bedeutung gewinnt, wenn die Erbengemeinschaft sich auflöst.

Wer­bung

Entsprechend schaffen es die Stämme erstmals in seine Bewertung - ebenfalls mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 210 Euro. Das Ziel für die Vorzugsaktien hob er auf 263 Euro (derzeit: 189). Die Stämme würden noch wegen des mangelnden Interesses mit einem deutlichen Abschlag auf die Vorzüge gehandelt, begründet Vane-Tempest diese Diskrepanz.

Der Experte erläutert weiter, dass die Stämme derzeit mit 50,09 Prozent mehrheitlich im Besitz der Erbengemeinschaft von Horst Sartorius liegen, der die Leitung des Unternehmens nach dem Weltkrieg übernommen hatte. 2028 werde sich diese von einem Testamentsvollstrecker verwaltete Treuhandgesellschaft auflösen, wodurch sich das Eigentum auf die Begünstigten aufteile. Dabei sei unklar, welche Absichten die drei Töchter künftig mit ihren Beteiligungen verfolgten.

Von den übrigen Anteilen, die nicht im Besitz der Erbengemeinschaft sind, befänden sich zudem gut sieben Prozent im Streubesitz. Zudem kommt der Laborausrüster Bio-Rad, der auch Großaktionär der Vorzüge ist, durch einen millionenschweren Kredit derzeit auf einen Anteil bei den Stämmen auf knapp 38 Prozent. Sollte dieser Kredit bei der Auflösung der Erbengemeinschaft in Form von Aktien abgegolten werden, könnte der Anteil auf 40,2 Prozent steigen, mutmaßt der Jefferies-Analyst.

Wer­bung

Unterdessen kürzte Vane-Tempest das Kursziel für die Biotech-Tochter Sartorius Stedim von 245 auf 229 Euro, beließ seine Einstufung aber auf "Buy".

Entsprechend der Einstufung "Buy" erwarten die Analysten von Jefferies, dass die Aktie auf Zwölfmonatssicht eine Gesamtrendite (Kursgewinn + Dividende) von mindestens 15 Prozent erreichen wird./tav/bek/jha/

Analysierendes Institut Jefferies.

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 12:18 / ET

Wer­bung

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 19:00 / ET

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius vz.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius vz.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
08:06Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:06Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
23.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
23.07.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.07.2025Sartorius vz Sector PerformRBC Capital Markets
22.07.2025Sartorius vz HoldJefferies & Company Inc.
22.07.2025Sartorius vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.01.2025Sartorius vz VerkaufenDZ BANK
28.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
15.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sartorius AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen