Analystenkommentar

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nemetschek von 117 auf 125 Euro angehoben.

Die Nemetschek-Aktien werden zudem von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Nay Soe Naing wird optimistisch für die Anbieter von Bausoftware. KI sei ihr "Freund, kein Gegner". Das deutsche Milliardenprogramm biete enormes Potenzial für die Branche - wenn auch eher langfristig.

Wer­bung Wer­bung

/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 15:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

HAMBURG (dpa-AFX Broker)