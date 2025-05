Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Apple am Donnerstagnachmittag ins Minus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 211,51 USD nach.

Um 15:53 Uhr rutschte die Apple-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 211,51 USD ab. Die Apple-Aktie gab in der Spitze bis auf 208,90 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 208,90 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.182.936 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 260,09 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 18,68 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 169,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.05.2024). Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 25,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Apple-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,03 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 231,27 USD an.

Apple ließ sich am 30.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,41 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,19 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 124,30 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 119,58 Mrd. USD eingefahren.

Apple wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.07.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,27 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

