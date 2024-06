Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Apple gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 213,08 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Apple-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 213,08 USD abwärts. Bei 212,27 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 214,02 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.639.156 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.06.2024 bei 220,20 USD. 3,34 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 164,08 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,00 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Apple seine Aktionäre 2023 mit 0,940 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,989 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 203,00 USD.

Am 02.05.2024 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,31 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 90,75 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 94,84 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 6,60 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

NVIDIA, AMD, Apple & Co. im Fokus: Welche KI-Aktie sich jetzt lohnen könnte

KI-Erfolg: NVIDIA erklimmt den Börsenolymp - Kooperation mit HPE

Apple, NVIDIA und Microsoft dominieren den S&P 500: Triumvirat durch Tech-Giganten