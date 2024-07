Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Apple am Nachmittag ins Plus

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Apple. Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Das Papier von Apple konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 218,32 USD. Bei 219,29 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 217,22 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.888.405 Stück gehandelt.

Am 16.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 237,23 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 8,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 164,08 USD. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 24,84 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,940 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,991 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 212,57 USD je Apple-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 02.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 90,75 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,31 Prozent verringert.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,62 USD fest.

