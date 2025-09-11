DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.902 -0,5%Nas22.117 +0,3%Bitcoin98.292 -0,1%Euro1,1720 -0,1%Öl67,55 +1,9%Gold3.646 +0,3%
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm tendiert am Freitagnachmittag südwärts

12.09.25 16:10 Uhr
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Die Aktie von Arm gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Arm-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 151,25 USD.

Der Arm-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 151,25 USD. Die Arm-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 150,38 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 155,24 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 213.809 Arm-Aktien den Besitzer.

Bei 182,88 USD erreichte der Titel am 23.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,91 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,00 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Arm-Aktie 89,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 30.07.2025 hat Arm die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,14 Prozent auf 1,05 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 939,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Arm am 05.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Arm-Aktie in Höhe von 1,68 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

