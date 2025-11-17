DAX23.584 -1,2%Est505.640 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,61 -0,1%Nas22.810 -0,4%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1596 -0,2%Öl64,22 -0,1%Gold4.058 -0,5%
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm zeigt sich am Montagnachmittag fester

17.11.25 16:08 Uhr

17.11.25 16:08 Uhr
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm zeigt sich am Montagnachmittag fester

Die Aktie von Arm gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Arm-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 143,15 USD.

Arm Holdings
121,00 EUR 0,20 EUR 0,17%
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 143,15 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Arm-Aktie bisher bei 143,30 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 139,63 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 152.005 Arm-Aktien.

Am 28.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 183,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,95 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 80,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Arm-Aktie 44,11 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Arm-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 05.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,22 USD. Im letzten Jahr hatte Arm einen Gewinn von 0,10 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Arm im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 844,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.02.2026 erwartet. Schätzungsweise am 10.02.2027 dürfte Arm die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Arm im Jahr 2026 1,72 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

