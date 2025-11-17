Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Abend mit angezogener Handbremse

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Arm zeigt sich am Montagabend ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Arm-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 139,80 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20:08 Uhr die Arm-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 139,80 USD. Der Kurs der Arm-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 143,75 USD zu. Das Tagestief markierte die Arm-Aktie bei 139,43 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 139,63 USD. Zuletzt wechselten 429.083 Arm-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 183,16 USD. Dieser Kurs wurde am 28.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Arm-Aktie mit einem Kursplus von 31,02 Prozent wieder erreichen. Bei 80,00 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Arm-Aktie liegt somit 74,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Arm am 05.11.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,22 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,10 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,14 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 844,00 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Arm am 04.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 10.02.2027 dürfte Arm die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Arm einen Gewinn von 1,72 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

