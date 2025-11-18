Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Abend mit negativen Vorzeichen

Arm im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Arm. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 136,30 USD.

Die Arm-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 2,8 Prozent auf 136,30 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die Arm-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 133,24 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 137,78 USD. Der Tagesumsatz der Arm-Aktie belief sich zuletzt auf 663.419 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 183,16 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Arm-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,00 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Arm-Aktie 41,31 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Arm am 05.11.2025. Das EPS wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,10 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 844,00 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,14 Mrd. USD ausgewiesen.

Arm wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Arm-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 10.02.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Arm-Gewinn in Höhe von 1,72 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

