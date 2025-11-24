Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Nachmittag gesucht

Kurs der Arm

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Arm. Zuletzt stieg die Arm-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 134,45 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Arm nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,2 Prozent auf 134,45 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Arm-Aktie bei 134,91 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 132,62 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 72.068 Arm-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (183,16 USD) erklomm das Papier am 28.10.2025. Gewinne von 36,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 80,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 40,50 Prozent würde die Arm-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Arm-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 05.11.2025 hat Arm in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 USD. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 1,14 Mrd. USD gegenüber 844,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.02.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Arm möglicherweise am 10.02.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Arm ein EPS in Höhe von 1,72 USD in den Büchern stehen haben wird.

