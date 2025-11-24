Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm tendiert am Montagabend nordwärts

DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,89 +1,4%Nas22.858 +2,6%Bitcoin76.840 +1,9%Euro1,1528 +0,1%Öl63,45 +1,5%Gold4.124 +1,4%
24.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Arm gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Arm-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 135,70 USD.

Die Arm-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 135,70 USD. Bei 136,00 USD erreichte die Arm-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 132,62 USD. Der Tagesumsatz der Arm-Aktie belief sich zuletzt auf 300.247 Aktien.

Am 28.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 183,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Arm-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 80,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Arm-Aktie 69,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Arm-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.11.2025 hat Arm in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,14 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 844,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Arm-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.02.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Arm rechnen Experten am 10.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Arm im Jahr 2026 1,72 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

