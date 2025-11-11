Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian reagiert am Dienstagabend positiv

Aktie im Blick

Die Aktie von Atlassian gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 159,87 USD zu.

Das Papier von Atlassian legte um 20:07 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 159,87 USD. Der Kurs der Atlassian-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 164,30 USD zu. Bei 160,20 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 310.927 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Bei 325,94 USD markierte der Titel am 11.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 103,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Atlassian-Aktie. Am 11.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 144,37 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Atlassian-Aktie damit 10,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 30.10.2025 legte Atlassian die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlassian ein EPS von -0,48 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,43 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Atlassian einen Umsatz von 1,19 Mrd. USD eingefahren.

Die Atlassian-Bilanz für Q2 2026 wird am 29.01.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,85 USD je Atlassian-Aktie.

