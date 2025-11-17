Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Abend mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Atlassian. Die Atlassian-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 3,2 Prozent auf 146,97 USD nach.

Die Atlassian-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 146,97 USD abwärts. Im Tief verlor die Atlassian-Aktie bis auf 146,40 USD. Bei 150,25 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Atlassian-Aktie belief sich zuletzt auf 336.043 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 325,94 USD erreichte der Titel am 11.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Atlassian-Aktie mit einem Kursplus von 121,77 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2025 bei 144,37 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Atlassian-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Atlassian am 30.10.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,43 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 20,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Atlassian-Aktie in Höhe von 4,85 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100-Anleger treten zum Handelsstart den Rückzug an

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 im Plus