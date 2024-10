Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen

NASDAQ 100-Performance

Der NASDAQ 100 zeigte sich zum Handelsende kaum verändert.

Am Mittwoch schloss der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 19.802,58 Punkten ab. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,239 Prozent tiefer bei 19.725,95 Punkten, nach 19.773,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 19.630,91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19.876,70 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,785 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 19.574,64 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2024, den Stand von 20.011,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 14.837,57 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 19,70 Prozent. Bei 20.690,97 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16.249,19 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Illumina (+ 7,78 Prozent auf 139,02 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 4,85 Prozent auf 152,71 USD), JDcom (+ 4,36 Prozent auf 44,80 USD), Super Micro Computer (+ 3,58 Prozent auf 42,00 USD) und KLA-Tencor (+ 3,14 Prozent auf 777,36 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen MercadoLibre (-4,62 Prozent auf 1.970,72 USD), Tesla (-3,49 Prozent auf 249,02 USD), Align Technology (-2,97 Prozent auf 238,06 USD), Enphase Energy (-2,64 Prozent auf 108,26 USD) und Warner Bros Discovery (-2,33 Prozent auf 7,97 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 36.934.118 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,202 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die JDcom-Aktie verzeichnet mit 8,85 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Diamondback Energy-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,00 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net