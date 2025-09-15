Aumovio Aktie News: Aumovio am Mittag mit Abschlägen
Die Aktie von Aumovio gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aumovio-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 34,86 EUR abwärts.
Die Aumovio-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 34,86 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Aumovio-Aktie ging bis auf 31,66 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.230.985 Aumovio-Aktien gekauft oder verkauft.
