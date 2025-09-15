DAX23.645 +1,2%ESt505.451 +1,5%Top 10 Crypto16,48 +1,0%Dow46.137 +0,3%Nas22.496 +1,1%Bitcoin99.978 +1,5%Euro1,1779 -0,3%Öl68,14 +0,3%Gold3.640 -0,5%
Aumovio Aktie News: Anleger greifen bei Aumovio am Donnerstagnachmittag zu

18.09.25 16:11 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Aumovio. Die Aumovio-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 35,96 EUR.

Das Papier von Aumovio legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 35,96 EUR. Die Aumovio-Aktie legte bis auf 38,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Aumovio-Aktien beläuft sich auf 2.370.710 Stück.

Redaktion finanzen.net

