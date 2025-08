Ausblick bestätigt

HUGO BOSS hat operativ und unter dem Strich den Gewinn gesteigert und die Markterwartungen übertroffen.

Der Umsatz stieg nur währungsbereinigt, hielt aber die 1 Milliarde Euro. Die Gewinnmargen wurden dank Kostenkontrolle ebenfalls verbessert, unter dem Strich wirkte laut Mitteilung das verbesserte Finanzergebnis positiv.

Für die Ziele im Gesamtjahr sieht sich HUGO BOSS auf Kurs. Hier haben sich mehrere Analysten zuletzt skeptisch gezeigt, die Konsensschätzungen für EBIT und EBIT-Marge liegen am unteren Ende der Zielspannen von 380 bis 440 Millionen Euro bzw 9,0 bis 10,0 Prozent. Der Umsatz soll in der Spanne 4,2 bis 4,4 Milliarden Euro landen, also plus oder minus 2 Prozent zum Vorjahreswert von 4,31 Milliarden.

Im zweiten Quartal stieg der operative Gewinn EBIT um 15 Prozent auf 81 Millionen Euro von 70 Millionen im Vorjahr. Er übertraf die Konsenserwartungen von 77 Millionen. Die Marge verbesserte sich auf 8,1 Prozent von 6,9; hier waren 7,7 Prozent geschätzt worden.

Vor Steuern betrug der Gewinn 70 (Vorjahr: 54) Millionen Euro. Nach Steuern und Dritten stieg er auf 47 Millionen Euro von 37 Millionen bzw 0,68 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,54).

Der Umsatz betrug 1,00 Milliarde Euro nach 1,02 Milliarden im Vorjahr; erwartet worden waren im Markt 998 Millionen. Währungsbereinigt stieg der Umsatz laut Mitteilung um 1 Prozent. Verhaltene Konsumstimmung in China führte zu einem Umsatzrückgang in Asien/Pazifik (-5 Prozent), während die Regionen EMEA und Amerika wieder wuchsen, um 3 bzw 2 Prozent.

HUGO BOSS-Aktien steigen nach Zahlen - Baader: Effizienzgewinne

Positiv reagieren Anleger am Dienstag auf die Geschäftszahlen von HUGO BOSS. Via XETRA steigen die Anteilsscheine zeitweise um 2,19 Prozent auf 41,53 Euro. Damit bleiben sie jedoch in der Spanne der vergangenen Wochen. Diese reicht von gut 40 Euro bis zu etwa 43 Euro.

Analyst Volker Bosse von der Baader Bank attestierte dem Modekonzern in einer ersten Einschätzung solide Quartalszahlen. Der operative Gewinn habe von einem sehr niedrigen Basiseffekt aus dem Vorjahr profitiert. Weitere Effizienzgewinne in der Beschaffung hätten die Profitabilität gestützt gegen allgemeinen Gegenwind in der Branche.

