Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Vormittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Barclays. Zuletzt stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 4,05 GBP.

Die Barclays-Aktie konnte um 09:07 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 4,05 GBP. Im Tageshoch stieg die Barclays-Aktie bis auf 4,06 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,06 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 470.243 Barclays-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,31 GBP) erklomm das Papier am 14.11.2025. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 6,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 2,24 GBP. Mit einem Kursverlust von 44,77 Prozent würde die Barclays-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,091 GBP. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,40 GBP.

Am 22.10.2025 hat Barclays die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,17 Mrd. GBP – ein Plus von 9,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Barclays 6,55 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Barclays am 10.02.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,432 GBP je Barclays-Aktie belaufen.

