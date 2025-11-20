Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Barclays am Mittag ins Plus

Kurs der Barclays

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 4,02 GBP.

Um 11:49 Uhr wies die Barclays-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 4,02 GBP nach oben. Der Kurs der Barclays-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,06 GBP zu. Den Handelstag beging das Papier bei 4,06 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.592.434 Barclays-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,31 GBP) erklomm das Papier am 14.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Barclays-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,24 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie.

Zuletzt erhielten Barclays-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,091 GBP aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,40 GBP aus.

Am 22.10.2025 lud Barclays zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Mit einem EPS von 0,10 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Barclays mit 0,11 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 7,17 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,55 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,432 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Aktien von Deutsche Bank, UniCredit, Barclays & Co. im Visier: Die 20 größten europäischen Banken

Delivery Hero-Aktien rutschen auf tiefsten Stand seit Sommer 2024

Nach Deal mit OpenAI: Analyst bullish für NVIDIA-Rivale AMD-Aktie