Profil
Kursentwicklung im Fokus

Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays gewinnt am Nachmittag an Boden

20.11.25 16:09 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Barclays. Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 4,01 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
4,59 EUR 0,07 EUR 1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Barclays-Aktie konnte um 15:53 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 4,01 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Barclays-Aktie bei 4,06 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,06 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 8.414.026 Barclays-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,31 GBP) erklomm das Papier am 14.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barclays-Aktie mit einem Kursplus von 7,27 Prozent wieder erreichen. Bei 2,24 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Barclays-Aktie 79,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,080 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,091 GBP. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 3,40 GBP für die Barclays-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Barclays am 22.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,11 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,47 Prozent auf 7,17 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2026 terminiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Barclays möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Barclays-Gewinn in Höhe von 0,432 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu Barclays plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
