Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays fällt am Mittag

Die Aktie von Barclays gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Barclays befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 1,8 Prozent auf 3,91 GBP ab.

Die Barclays-Aktie musste um 11:49 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 3,91 GBP. Das Tagestief markierte die Barclays-Aktie bei 3,89 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,92 GBP. Der Tagesumsatz der Barclays-Aktie belief sich zuletzt auf 10.683.309 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.11.2025 bei 4,31 GBP. Mit einem Zuwachs von 10,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,24 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,73 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,080 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,091 GBP. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3,40 GBP.

Am 22.10.2025 legte Barclays die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,17 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 6,55 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Barclays wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Barclays im Jahr 2025 0,432 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

